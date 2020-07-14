Минздрав, МВД и акиматы усилят работу групп по контролю за соблюдением карантина

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова принят ряд решений по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации, передает Kazakhstan Today.

Во исполнение поручения главы государства для укрепления кадрового потенциала Атырауской области в регион будет направлено 102 высококвалифицированных специалиста, в Мангистаускую область - 56 специалистов, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Также снижена предельная розничная цена одноразовых медицинских трехслойных масок со 118 до 85 тенге, то есть на 28%.

Кроме того, с учетом объемов отечественного производства, на сегодня в регионах сформирован месячный запас жаропонижающих и антибактериальных препаратов. В страну доставлено 3,5 млн упаковок лекарственных средств, которые были распределены и доставлены между регионами. На текущей неделе будет организована поставка дополнительных востребованных лекарственных средств.

Также в связи с несоблюдением предписанных санитарно-эпидемиологических норм, Министерствам здравоохранения, внутренних дел, акиматам регионов поручено усилить работу мобильных групп с принятием всех мер, направленных на устранение выявляемых нарушений карантинного режима (для физических лиц предусмотрен административный штраф на сумму 30 МРП, для юридических лиц - 230 МРП).

Вместе с тем акиматами регионов в оперативном порядке приобретаются более 2600 единиц кислородных концентраторов и медицинских газов в целях обеспечения кислородной поддержкой пациентов, находящихся в стационарах.

Все строгие ограничительные меры в стране были приняты. Теперь с привлечением потенциала всех общественных движений необходимо качественно донести информацию о необходимости соблюдения карантинного режима до каждого жителя нашей страны, вплоть до отдельного района, поселка и двора", - заключил Тугжанов.

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