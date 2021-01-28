Минздрав: на первом этапе запланировано производство 2 млн доз отечественной вакцины

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Первый заместитель министра здравоохранения Марат Шоранов рассказал, как будет проходить вакцинация населения от коронавирусной инфекции, которая стартует с 1 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Марат Шоранов напомнил, что на первом этапе в Казахстане будет использована вакцина "Спутник V". В начале февраля ожидается поступление первой партии в объеме 20 тысяч доз. Имеются соответствующие договоренности с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза на территорию РК. С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V", производства Карагандинского фармацевтического комплекса.

Уже начато производство первой партии в объеме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора и далее в регионы с 26 февраля. В последующем, до июля месяца, объем производства будет доведен до 2 млн доз. По предварительным данным, эффективность данной вакцины - порядка 92%", - сообщил первый вице-министр. Что касается вакцины отечественного производства "КазКОВИД-ин", на первом этапе запланировано производство около 2 млн доз. Разработчиками отечественной инактивированной QazCovid-in является "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" МОН РК. В ее основу заложены инактивированный вирус и безвредный адъювант технологий, проверенный временем, используемый при производстве давно производящихся вакцин против гепатита А, менингококковой инфекции, гриппа, брюшного тифа, клещевого энцефалита и др.

По результатам проведенных I и II фаз клинического исследования вакцины QazCovid-in против COVID-19 отмечена хорошая переносимость и безопасность. В единичных случаях в месте введения вакцины отмечалось покраснение, небольшое жжение, покалывание, что является реакцией иммунной системы организма на введенную вакцину. Данные признаки предусмотрены протоколом исследования как ожидаемые явления. Установлена высокая иммуногенная активность вакцины в отношении вируса SARS-CoV-2, которая более выражена после двукратной вакцинации и составила 96%", - проинформировал Шоранов.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РК отметили, что 11 января завершен набор добровольцев и вакцинировано 3000 человек. На данный момент ведется динамичное наблюдение за участниками исследования. Всем субъектам исследования предусмотрено вознаграждение в размере 200 тыс. тенге за вычетом налогов и страхование на случай причинения вреда здоровью субъекта исследования вследствие применения исследуемой вакцины.

Ввиду незаконченных исследований и конфиденциальности информации результаты исследования разработчиками будут представлены по окончанию исследования", - уточнил спикер.

По его словам, защитный эффект от вакцинации начинает проявляться через 12 дней после введения первой дозы, но для обеспечения полной защиты требуется две дозы, которые рекомендуется вводить с интервалом от 19 до 23 дней. Вакцина вызывает иммунный ответ организма. Таким образом, иммунная система распознает вирус и начинает производить антитела - белки, которые вырабатываются для борьбы с заболеванием, запоминает вирус и, если вирус вновь попадет в организм, то иммунная система незамедлительно отреагирует и уничтожит его, не позволяя ему размножаться и вызывать заболевание.

В этих непростых условиях наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин - это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцины, и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике", - подчеркнул вице-министр.

На сегодняшний день Министерством здравоохранения принимаются меры по подготовке к вакцинации против КВИ. В этих целях проводится проверка готовности прививочных пунктов; принимаются меры по обеспечению условий холодовой цепи на всех уровнях здравоохранения (приобретение морозильников, термоконтейнеров); утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, соблюдения условий холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины. К данному времени проведено обучение более 2 тысяч медицинских работников по тактике вакцинации против КВИ и обеспечению безопасности и эффективности вакцинации. Каскадное обучение продолжается и его планируется завершить до 28 января 2021 года.

В рамках исполнения поручения главы государства по проработке вопроса введения QR-кода с информацией об иммунном статусе и в целях систематизированного учета в стадии разработки находится электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе министерства. Это позволит вести учет числа вакцинированных и отслеживать иммунного статус населения в будущем для планирования объемов вакцинации и прогноза заболеваемости. Имеется возможность внесения информации вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником в веб-приложении.

Предвидя вероятные вопросы о возможном так называемом чипировании, отмечу, что безосновательно и непрофессионально заявление противников вакцинации, которые время от времени запускают этот фейк. Также хочу обратить внимание, что уже сейчас, до начала вакцинации, рассылается фейковая информация о неблагоприятных проявлениях после вакцинации, хотел бы напомнить, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность (от 3000 МРП до 3 лет лишения свободы)", - напомнил Шоранов.

Для проведения информационно-разъяснительной работы с населением через СМИ и социальные сети Министерством здравоохранения РК разработаны инфографики и раздаточный материал с описанием процедуры вакцинации и ответами на часто задаваемые вопросы.

Единый колл-центр Минздрава 1406 и колл-центры организаций ПМСП в регионах будут готовы ответить на вопросы по процедурам проведения вакцинации против COVID-19", - добавили в пресс-службе ведомства.

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