Минздрав не планирует резких ограничений по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 188 новых случаев заражения COVID-19 с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 172 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в стране зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 42,
в Алматы - 91,
в Шымкенте - 13,
в Акмолинской области - 6,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 12,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 1,
в Жамбылской области - 8,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 11,
в Костанайской области - 1,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 2,
в Туркестанской области - 0.
Сообщается, что от КВИ в Казахстане выздоровели 47 человек, из них в Алматы - 42, в Алматинской области - 5 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 1 292 488 человек.
По данным на 2 июля 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 526 392 казахстанца, 2-м компонентом провакцинированы 9 311 204 человека. 1-м компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 223 297 человек, 2-м компонентом - 1 151 690.
На 3 июля лечение от КВИ продолжают получать 1069 человек (–1 021 и 48 КВИ-), из них в стационарах находится 147 пациентов, на амбулаторном уровне - 922 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов.
По данным Минздрава, за 1 июля выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.