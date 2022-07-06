Минздрав не планирует резких ограничений по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Главный государственный санврач на транспорте Жанар Уразалина подписала постановление о проведении санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий по КВИ на объектах транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно принятому документу организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки (воздушные, водные, железнодорожные, метрополитен), требуется обеспечить ревизию систем кондиционирования, вентиляции и замену вентиляционных фильтров в транспортных средствах; допуск пассажиров в транспортное средство в количестве, не превышающем число посадочных мест, за исключением специализированных транспортных средств (перронных автобусов); проветривание салона транспортного средства, влажную уборку салона с применением дезинфицирующих средств и проведение дезинфекции общественного транспорта по окончании смены; наличие запаса средств индивидуальной защиты, антисептиков для рук, дезинфицирующих средств; обязательное использование персоналом масок и применение антисептиков для рук; информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.

Руководителям международных аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских и речных портов обеспечить очистку, мойку, дезинфекцию, замену фильтров систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха; проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров; частое проветривание всех помещений; установку санитайзеров для обработки рук в залах ожидания, комнатах матери и ребенка, у входа в санитарные узлы; инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп; обязательное использование персоналом масок и антисептиков; постоянную работу медицинского или здравпункта с изолятором; информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции путем радиотрансляции (оповещение через громкоговоритель) не реже 1 раза в 60 минут.

При этом пассажирам рекомендовано использование масок в зданиях аэропортов, вокзалов, пунктов обслуживания пассажиров, в пути следования на общественном транспорте.

Постановление вступает в силу с 00.00 8 июля.