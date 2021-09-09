НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В ходе брифинга в СЦК первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов заявил, что Минздрав окажет содействие гражданам, купившим паспорта вакцинации, в получении настоящей вакцины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

От граждан, купивших поддельные паспорта вакцинации, не поступало обращений о получении настоящей вакцины. В случае обращения мы готовы работать с нашими гражданами, но здесь нужно будет решить ряд нормативно-юридических моментов, которые будут требовать дополнительного согласования. И как только будет принято единое решение, мы об этом заявим", - сказал Марат Шоранов.

Он подчеркнул, что министерство заинтересовано в качественной иммунизации населения.

Также представитель Министерства здравоохранения заявил, что по фактам подделки паспортов вакцинации уголовные дела в отношении медработников возбуждены практически во всех регионах.

25 августа руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин заявил , что купившие паспорта вакцинации могут получить прививку от КВИ.

20 августа министр здравоохранения РК Алексей Цой высказался о казахстанцах, купивших паспорта вакцинации.

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