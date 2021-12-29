Минздрав: Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности

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По его словам, одним из отрицательных факторов, влияющих на эпидситуацию, являются высокие темпы распространения варианта Омикрон в мире. На 30 ноября новый штамм был выявлен в 16 странах, а на сегодняшний день - уже в 110 странах мира.
Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев", - подчеркнул Буркитбаев.
Как сообщалось ранее, Омикрон-штамм коронавируса способен обходить иммунную защиту человека, поэтому он может заражать и тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения может подтвердить, что новый штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее других вариантов, сообщил ее гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Во Всемирной организации здравоохранения также предполагают, что новым штаммом коронавируса Омикрон могут заразиться как ранее переболевшие, так и вакцинированные.
Также напомним, что Бекшин призвал казахстанцев вакцинироваться в связи с тем, что волна эпидемии штамма Омикрон неизбежна.