Минздрав пересмотрел протоколы лечения COVID-19 у беременных и рожениц

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НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Министерство здравоохранения РК изменило протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции у взрослых, беременных, рожениц и родильниц, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Документ размещён на сайте Республиканского центра развития здравоохранения и находится в свободном доступе, сообщили в Минздраве.

В новую редакцию клинического протокола диагностики и лечения "Коронавирусная инфекция COVID-19 у взрослых" внесены следующие дополнения и изменения:

- исключена ПЦР-диагностика на уровне ПМСП после выписки из стационара;

- перевод на дальнейшее амбулаторное лечение (ранняя выписка) возможен по согласованию с ПМСП не ранее 8-го - 10-го дня госпитализации;

- из числа противопоказаний к назначению препарата "Ремдесивир" исключили коагулопатию (нарушение свертываемости крови) и включили хроническую сердечную недостаточность со сниженной фракцией выброса ниже 40%.

Препарат "Тоцилизумаб" и лечение иммунной плазмой реконвалесцентов беременным, роженицам и родильницам будут назначать только по жизненным показаниям на основании решения врачебного консилиума с информированного согласия пациента.

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