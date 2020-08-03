Минздрав представил обновленную статистику по COVID-19 и пневмонии

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана представило первые результаты обновленной статистики по COVID-19 в стране, передает Kazakhstan Today.

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям COVID-19 и пневмоний Минздрав с 18 июля определил новые подходы к учету и формированию статистических данных.

После серии технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ было принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезней. Лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 c 1 августа будут учитываться со случаями пневмоний, с отрицательным результатом ПЦР-тестов, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции.

Измененные подходы к учету коронавирусной инфекции и пневмонии позволят делать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы: медицинские кадры, койки, медицинское оборудование, лекарственные средства, а также обеспечить прозрачность статистики, отметили в ведомстве.

Был разработан алгоритм кодировки и инструкции по вводу данных в информационные системы, проведено обучение медицинских работников в отношении назначения кодов COVID-19 в классификации МКБ-10.

По состоянию на 1 августа количество заболевших с лабораторно подтвержденным COVID-19 - 1226, умерло за последние сутки 36 человек.

Заболевших пневмонией с неуточненной этиологией, но имеющих клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции - 5181. За минувшие сутки зарегистрировано 30 летальных исходов с данным диагнозом.

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