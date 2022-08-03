Минздрав прогнозирует рост суточной заболеваемости коронавирусом в августе до 4 тысяч человек

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НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - За последние две недели число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло в 3,2 раза. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно прогнозам Минздрава РК, в августе среднесуточная заболеваемость коронавирусом составит 4 тысячи случае в сутки. Затем прогнозируется его ее снижение в сентябре.

Очередной подъем заболеваемости КВИ в Казахстатане отмечается с 20 июня.

Как и во всем мире очередная волна заболеваемости COVID-19 в вызванный субвариантом штамма омикрон ВА.5, который по результатам генетического исследования, проведенного в стране в июле текущего года установлен в 70% исследованных образцов. Данный вариант характеризуется высокой заразностью и протекает значительно легче по сравнению с вариантом дельта", - пояснила министр.

По информации Минздрава, на сегодня занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных коек - 7%.

Наибольший рост заболеваемости отмечается в 6 регионах страны, где за последние две недели заболеваемость выросла в 5 и более раз, в том числе в Актюбинской, ЗКО, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях - в 6 раз, Костанайской области – в 5 раз.

В республике продолжается ревакцинация населения, на сегодня ревакцинацию получили более 5 млн человек, что составляет 68% подлежащего контингента (ревакцинации подлежат 7 млн 430 тыс. человек). За последние сутки зарегистрировано 2021 случай КВИ+ и 1 случай КВИ-, летальных случаев не зарегистрировано", - проинформировала Ажар Гиният.

В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что значительный рост заболеваемости наблюдается в столице и Карагандинской области.

Надо обеспечить соблюдение ограничительных мер. Основные меры профилактики — ношение масок, соблюдение социальной дистанции следует строго соблюдать. Низкие темпы вакцинации и ревакцинации ставят под угрозу стабильность эпидситуации. Поручаю акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения", - сказал он.