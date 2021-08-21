Минздрав рассматривает возможность отмены локдауна по субботам в некоторых регионах

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК рассказал о планах отменить в некоторых регионах локдаун по субботам, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По локдауну выходного дня к нам обратилась Нацпалата "Атамекен". Если ситуация будет выравниваться, то со следующей недели мы планируем по субботе сделать послабления", - сказал министр здравоохранения.

Послабления точно не коснуться Алматы. По словам главы Минздрава, в городе самая высокая заболеваемость по республике.

В Алматы ситуация катастрофическая, летальность высокая, заболеваемость - одна из высоких в республике, поэтому ограничительные меры соответствуют действующей ситуации. У нас на весах жизни граждан. Мы детально смотрим и при первой возможности будем делать послабления, давать бизнесу возможность работать", - сказал Алексей Цой.

Ранее министр здравоохранения сообщил , что с 1 августа индекс распространенности коронавирусной инфекции в РК снизился на 14% (с 1,11 до 0,97). Занятость инфекционных коек составляет - 52%, реанимационных коек - 48%. Он отметил, что высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области - 71%, Кызылординской области - 66%, Алматы - 63%, Алматинской области - 60%.

По состоянию на 23.59 19 августа в Казахстане подтверждено 723 064 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7348 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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