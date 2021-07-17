Минздрав РК рассматривает возможность вакцинации детей старше 12 лет препаратом Pfizer

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан рассматривает возможность вакцинации детей старше 12 лет препаратом Pfizer. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для всех вакцин, которые применяются в мире, дети до 18 лет остаются не подлежащими вакцинации. Вакцина Pfizer применяется для вакцинации детей с 12 лет. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность для вакцинации детей", - рассказала Есмагамбетова,

Она отметила, что в Казахстане прослойка с 12 до 18 лет - это почти 2 млн детей и "это достаточно большое число, тем более с учётом распространения Дельта-штамма, изменением клиники инфекции, быстрой передачи".

По ее словам, медики констатируют, что дети стали болеть чаще.





Глава комитета добавила, что переговоры с Pfizer ведутся с марта и к Республике Казахстан предъявлен ряд требований.





Эти требования достаточно жёсткие, поэтому потребовалось время для их снижения и отработки снижения планки", - заключила спикер.





Напомним, с компанией Pfizer достигнута предварительная договоренность на поставку вакцины в IV квартале 2021 года.

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