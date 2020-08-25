Минздрав разработал протокол лечения детей от COVID-19

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения разработали протокол лечения COVID-19 у детей, передает Kazakhstan Today.

Раньше в Казахстане был единый протокол, куда входила диагностика и лечение взрослых, детей, беременных - это все было в одном протоколе. Последние 2 недели мы занимались разработкой уже отдельного протокола. Теперь в Казахстане будет три протокола: первый - для взрослых, второй - для беременных, третий - для детей. Протокол уже готов. Сейчас мы его расширили, систематизировали и включили мультивоспалительный синдром ( Кавасакиподобный синдром ). Я думаю, что он уже в течение недели утвердится", - сказал на брифинге в СЦК официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов.

Он отметил, что лечение детей в любом случае идет, потому что диагностика и лечение COVID-19 были в общем протоколе.





Как сообщалось ранее, в Казахстане коронавирусом заболели около 2,5 тыс. детей , в том числе 111 новорожденных. В 80% случаев болезнь протекала в легкой и бессимптомной форме. Остальные 20% перенесли заболевание в среднетяжелой и тяжелой форме, в основном это были дети с тяжелой хронической патологией, которая усугубила течение COVID-19. Летальных исходов среди детей в Казахстане нет.

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