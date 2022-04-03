Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса

МОСКВА. 2 АПРЕЛЯ - Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована в РФ, сообщили в пресс-службе Минздрава, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, сообщает ТАСС

В пресс-службе уточнили, что вакцина так же, как и Спутник V, состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме прайм-буст.

Как пояснили в министерстве, такая иммунизация формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта. "Назальное введение вакцины пациентам формирует гуморальный (увеличение титров антител IgA в крови и носовых секретах, антител IgG, вируснейтрализующих антител в крови) и клеточный иммунный ответ к инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что на данном этапе применение препарата разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, лицам в возрасте 18 лет и старше.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что назальную вакцину планируется внести в обновленные рекомендации по ревакцинации от ковида.

Согласно инструкции к назальной вакцине, противопоказаниями к применению препарата являются: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний; тяжелые поствакцинальные осложнения на введение первого компонента вакцины, а также возраст до 18 лет.

С осторожностью вакцину рекомендуется применять при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах, отмечается в документе. "Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями; со злокачественными новообразованиями", - сказано в инструкции.

При беременности и в период грудного вскармливания препарат разрешен, однако только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22-й недели беременности.

В рамках проведенных клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности препарата "Гам-ковид-вак" при назальном введении показан очень высокий уровень безопасности вакцинации: были зарегистрирован легкие кратковременные общие (повышение температуры тела, артралгия, астения, общее недомогание, головная боль и головокружение) и местные (дискомфорт в носовой полости и в горле, отечность и гиперемия слизистой оболочки носа) нежелательные явления", - говорится в инструкции.