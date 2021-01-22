Минздрав РК опроверг гибель мужчины после получения вакцины от COVID-19

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Ержан Байтанаев опроверг распространяемую в соцсетях информацию о смерти мужчины после получения вакцины от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По словам Байнатаева, 42-летний житель села Батыр Мунайлинского района Мангистауской области скончался из-за повышенного артериального давления и вакцинацию он не проходил.

Вакцина против коронавирусной инфекции в Мангистаускую область еще не завозилась", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в Казахстане массовая вакцинация населения от коронавируса начнется 1 февраля . В первую очередь вакцинацией будут охвачены медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, ПМСП, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы.

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