Минздрав РК озвучил прогноз по коронавирусной инфекции на август и сентябрь

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства озвучил прогноз по коронавирусной инфекции на август и сентябрь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На основании прогноза эпидемиологической ситуации на август - сентябрь мы идем по оптимистичному сценарию, где прогнозное число зарегистрированных случаев в августе и сентябре 2021 года - около 250 тысяч человек, в среднем за сутки - порядка семи тысяч случаев", - сказал Цой.

По словам министра, дальнейшее развитие оптимистичного сценария возможно лишь при соблюдении карантинных мер и повышении охвата вакцинацией подлежащего населения.

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