Минздрав РК планирует включить в протокол пять фармпрепаратов для лечения коронавируса и пневмонии на дому

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК прорабатывает вопрос включения в протокол пяти фармпрепаратов для лечения пневмонии и коронавируса в домашних условиях, сообщил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

Это антикоагулянты, жаропонижающие средства, антибиотики - основная группа остродефицитная, которую наши граждане бегают по аптекам ищут. Эти препараты требуют коррекции со стороны медицинских работников. Мы сейчас именно эти препараты хотим включить в стандарт лечения на дому, для того чтобы под контролем врача при легких формах эту помощь оказывать", - сказал Цой, отметив, что в более тяжелых случаях пациентам будет требоваться госпитализация.

Наша задача уменьшить количество пациентов, которым будет требоваться госпитализация при осложнениях", - пояснил министр.

Он отметил, что эти препараты будут возмещаться за счет фонда ОСМС и будут выдаваться пациентам бесплатно.

Данные препараты будут назначаться при обращении в поликлиники по месту прикрепления и наличия соответствующего диагноза, то есть наличия пневмонии и КВИ в зависимости от стадии. На ранних стадиях, когда будет иметься возможность лечения на дому, при нетяжелом течении будет задействована данная схема лечения под контролем докторов. Данные препараты будут переданы для пациентов бесплатно", - проинформировал глава Минздрава.

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