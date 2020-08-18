Минздрав РК сообщил о выздоровлении 80,3% заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Кожахметов сообщил о выздоровлении 80,3% казахстанцев, заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По информации Минздрава, с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией в Казахстане заболели 103 033 человека. Вылечились 82 777, или 80,3%. Продолжают лечение в инфекционных стационарах 3279 человек, 15 562 пациентов находятся на амбулаторном уровне.

Состояние 406 пациентов оценивается как тяжёлое, 103 - в состоянии крайне тяжелой степени, 72 человека подключены к аппаратам ИВЛ", - сказал Кожахметов.

Он отметил, что за сутки коронавирусом заразились 337 человек, скончались 18. Пневмонией заразился 141 человек, двое скончались.

С учётом данных с 1 августа, идёт тенденция к значительному снижению заболеваемости", - подчеркнул представитель Минздрава.

Как сообщалось ранее, на 17 августа в стране зарегистрирован 141 случай заболевания коронавирусной пневмонией. Всего с 1 августа было выявлено 18 606 тысяч случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Число жертв пневмонии в стране достигло 218 человек

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