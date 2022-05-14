Минздрав РК выявил циркуляцию стелс-омикрон-штамма коронавиурса

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НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Министерством здравоохранения продолжается мониторинг циркуляции штаммов коронавирусной инфекции в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МЗ РК.
Во всех регионах выявлен BA.1 омикрон-штамм - 98,6 %, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 стелс-омикрон - 36,7%. Также продолжается циркуляция B.1.617-like delta-штамма и составляет 1,4% от числа исследуемых проб.
Для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое будет завершено к концу текущего месяца.
Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, Минздрав настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.