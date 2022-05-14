Минздрав РК выявил циркуляцию стелс-омикрон-штамма коронавиурса

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НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 305 631 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в городе Нур-Султане - 2, в городе Алматы - 7, в ВКО - 1, в ЗКО - 1.

11 мая выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

Летальных случаев не зарегистрировано.

На 13 мая лечение от КВИ продолжают получать 1102 человека (480 КВИ+ и 622 КВИ-), из них в стационарах находятся - 66 пациентов, на амбулаторном уровне - 1036 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане на 13 мая I компонентом провакцинировано 9 491 182 человека, II компонентом - 9 259 182 человека. Ревакцинировано - 4 137 805 человек.