Минздрав России разрешил вакцинацию "Спутником V" в период грудного вскармливания

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МОСКВА. 25 ОКТЯБРЯ - Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", следует из инструкции к препарату, размещенной в Государственном реестре лекарственных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", - говорится в документе.

В сентябре в Минздраве сообщали, что кормящим матерям прививка "Спутник V" противопоказана, поскольку не проводилось соответствующих исследований. При этом в начале осени беременным разрешили использовать эту вакцину в ситуациях, когда польза от нее превышает возможный риск, пишет РИА Новости

За минувшие сутки в России выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 и свыше тысячи летальных исходов. При этом накануне зафиксировали 37 141 случай заражения, умерли 1075 пациентов. Оба этих показателя стали антирекордами с начала пандемии.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах - это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.