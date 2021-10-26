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Минздрав России разрешил вакцинацию "Спутником V" в период грудного вскармливания

25.10.2021, 09:25 82594
Минздрав России разрешил вакцинацию "Спутником V" в период грудного вскармливания
Фото: РИА Новости
МОСКВА. 25 ОКТЯБРЯ - Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", следует из инструкции к препарату, размещенной в Государственном реестре лекарственных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", - говорится в документе.

 
В сентябре в Минздраве сообщали, что кормящим матерям прививка "Спутник V" противопоказана, поскольку не проводилось соответствующих исследований. При этом в начале осени беременным разрешили использовать эту вакцину в ситуациях, когда польза от нее превышает возможный риск, пишет РИА Новости.
 
За минувшие сутки в России выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 и свыше тысячи летальных исходов. При этом накануне зафиксировали 37 141 случай заражения, умерли 1075 пациентов. Оба этих показателя стали антирекордами с начала пандемии.
 
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах - это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
 

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Нужно быть готовыми к новым пандемиям с учетом прошлых ошибок - генсек ООН

26.10.2021, 19:03 973
НЬЮ-ЙОРК. 26 ОКТЯБРЯ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым подготовиться к новым пандемиям, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при нынешней пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно сообщению в твиттере, которое генсек опубликовал сегодня, COVID-19 - не последняя пандемия, с которой мы столкнемся, но она может стать последней, в которой мы потерпели неудачу.
 
По мнению Антониу Гутерриш, нам нужна современная финансируемая система подготовки к пандемиям, которая может предотвратить повторение ошибок, совершенных в мире при столкновении с нынешней пандемией.

 

Цой рассказал, во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от КВИ

26.10.2021, 11:44 154873
Цой рассказал, во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от КВИ
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой рассказал, сколько может стоить платная вакцина от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Алексея Цоя, цены на платные вакцины будут зависеть от их закупочных цен в коммерческом сегменте.
 

В целом вакцины недорогие. Если мы смотрим, допустим, по другим вакцинам, они колеблются в различных пределах - от двух до пяти тысяч тенге", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

 
Он отметил, что основные дистрибьюторы проинформированы и должны проработать вопрос, чтобы со следующего года завести дополнительный пул вакцин, который был бы доступен на рынке. 
 
Цой также рассказал, что министерство ограничено конфиденциальностью касательно поставки вакцины Pfizer.
 

Я думаю, в ближайшее время мы, наверное, выйдем на брифинг с Pfizer и попросим, чтобы они рассказали, потому что все скреплено контрактом, имеются определенные требования", - пояснил глава Минздрава.

 

Мамин поручил усилить эпидконтроль на госгранице из-за роста заболеваемости COVID-19 в России

26.10.2021, 10:18 163810
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в соседних странах глава правительства Республики Казахстан Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения усилить эпидемиологический контроль на государственной границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акимам регионов, особенно приграничных, поручено обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, мониторинг уровня заболеваемости и принятие оперативных мер, а также активизировать работу мониторинговых групп, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Акимам Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей и Нур-Султана поручено повысить темпы вакцинации против коронавируса. Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития дано поручение продолжить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации и ревакцинации, что единственный путь к сохранению здоровья - это получение прививки от коронавируса.
 
 

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