Минздрав: рост коронавирусной инфекции в Казахстане остановлен

В настоящее время рост коронавирусной инфекции в Казахстане остановлен. Ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, системы здравоохранения, в том числе санитарно-эпидемиологической службы. Можно с полной уверенностью сказать, что критический период страна миновала", - сказал на брифинге в СЦК официальный представитель Минздрава Багдат Кожахметов.
Однако в Минздраве считают, что успокаиваться еще рано. По информации ведомства, следующим важнейшим этапом борьбы с распространением COVID-19 станет дальнейшее снижение показателей по заболеваемости и смертности не только от этого вируса, но и других сопутствующих факторов пандемии.
Мы призываем каждого казахстанца строго соблюдать санитарные требования независимо от карантина", - подчеркнул Багдат Кожахметов.
Напомним, в Казахстане на 10 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 650 человек, среди которых 105 детей. В стационарах находится - 4713 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 937. 246 человек находятся в тяжелом состоянии, 69 - в состоянии крайней степени тяжести, 70 - на аппаратах ИВЛ.
Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший COVID-19.
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