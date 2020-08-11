Минздрав: рост коронавирусной инфекции в Казахстане остановлен

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения Казахстана заверили, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время рост коронавирусной инфекции в Казахстане остановлен. Ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, системы здравоохранения, в том числе санитарно-эпидемиологической службы. Можно с полной уверенностью сказать, что критический период страна миновала", - сказал на брифинге в СЦК официальный представитель Минздрава Багдат Кожахметов.

Однако в Минздраве считают, что успокаиваться еще рано. По информации ведомства, следующим важнейшим этапом борьбы с распространением COVID-19 станет дальнейшее снижение показателей по заболеваемости и смертности не только от этого вируса, но и других сопутствующих факторов пандемии.

Мы призываем каждого казахстанца строго соблюдать санитарные требования независимо от карантина", - подчеркнул Багдат Кожахметов.

Напомним, в Казахстане на 10 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 650 человек, среди которых 105 детей. В стационарах находится - 4713 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 937. 246 человек находятся в тяжелом состоянии , 69 - в состоянии крайней степени тяжести, 70 - на аппаратах ИВЛ.

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