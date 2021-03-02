Минздрав сформировал прогноз эпидситуации с учетом вакцинации

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - С учетом проводимой вакцинации сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до конца текущего полугодия, сообщил сегодня министр здравоохранения Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год с участием заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает Kazakhstan Today.

С учетом имеющихся результатов вакцинации уже сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до второго полугодия текущего года", - отметил Цой.

По словам министра, вести учет вакцинированных и отслеживать иммунный статус планируется с помощью сервиса e-gov mobile "Вакцинация" и паспорта вакцинации в сервисе "Цифровые документы". Это поможет планировать объемы вакцинации и прогноз заболеваемости.

Наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин - это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцины и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике. Таким образом, в течение 2021 года мы планируем привить более 6 млн человек", - сказал Цой.

В ходе коллегии глава Минздрава напомнил, что вакцины российского производства - "Спутник V" были закуплены в рекордно короткие сроки. Сегодня ее производство налажено на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Поставки продукции отечественным товаропроизводителям начаты, согласно утвержденному графику, - 24 февраля текущего года. Кроме того, в апреле текущего года запланировано применение вакцины отечественного производства "QazCovid-in" - разработки Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.

Минздравом разработаны и утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, соблюдения условий холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины. Проведено обучение более 2 тысяч медицинских работников по тактике вакцинации против КВИ, обеспечению безопасности и эффективности вакцинации.

Министр подчеркнул, что, согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, обеспечение масочного режима, а также соблюдение социальной дистанции должно обеспечить стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране и станет альтернативой самоизоляции и карантину.

Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина. В этой связи всем регионам необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам иммунопрофилактики", - отметил Цой.

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