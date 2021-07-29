Минздрав: В ряде регионов переполнены ковидные стационары

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сегодня на брифинге в СЦК сообщил, что в ряде регионов переполнены ковидные стационары, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В данное время система здравоохранения в сравнении с прошлым годом работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла до 2 тыс. человек в сутки, то в июле текущего года рост составил более чем в 3 раза. В 2 раза увеличилось и число пациентов, находящихся на лечении", - сказал Алексей Цой.

По его словам, сейчас в Казахстане болеют почти 90 тысяч человек , из них около 25 тыс. получают лечение в стационарах, около 65 тыс. - амбулаторно.

По сравнению с началом июля число тяжелых больных выросло в 2,1 раза, около 1000 больных находятся на аппаратах ИВЛ. В ряде регионов возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек. В зоне риска находятся Нур-Султан, Шымкент и ряд областей: Актюбинская, Акмолинская, Кызылординская", - отметил министр.

Он подчеркнул, что система здравоохранения ряда регионов испытывает повышенную нагрузку. В некоторых регионах ковидные стационары переполнены, что приводит к перегрузке системы здравоохранения.

Это может привести к снижению своевременного доступа к медицинской помощи населения и неизбежно ведет к росту летальности, заболеваемости и дальнейшему распространению инфекции", - заявил Цой.

По информации Минздрава, 65% суточной заболеваемости и летальности от общей по Казахстану приходится на города Нур-Султан, Алматы , Шымкент, Атырау и Караганду. В этой связи 27 июля решением Межведомственной комиссии утверждены дополнительные ограничительные меры в указанных регионах, которые вступят в силу со 2 августа

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