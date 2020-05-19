Минздрав: вопрос ликвидации блокпостов между городами пока не рассматривается

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Карантинные блокпосты между городами и запрет на автомобильное передвижение в РК пока сохранятся. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга сообщил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день мы не планируем снимать блокпосты. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в регионах разная. Например, если у нас идет значительный рост за последние несколько дней в Шымкенте и в Атырауской области, то смягчение мер карантинизации и блокпостов между регионами может привести к завозу инфекции из Шымкента, например, в Туркестанскую область, а из Атырауской области - в близлежащие регионы", - заявил Султангазиев.

Вместе с тем, комментируя вопрос об увеличении числа авиарейсов, он отметил, что время, проводимое в самолете, достаточно короткое и риски заразиться коронавирусом при этом не такие большие, как при массовом передвижении населения из одного региона в другой.

На сегодняшний момент вопрос об открытии автодорог, открытии регионов не обсуждался. Необходимо понимать, что люди массово начнут передвигаться между регионами автомобильным транспортом. Но этого человека никто же не знает, где он до этого побывал, с кем контактировал. Так что риски очень большие с учетом того, что доступность передвижения будет очень большая", - сообщил Султангазиев.

Он также отметил, что за прошедшую неделю в РК зарегистрировано 1350 случаев COVID-19, из них 80% выявлены в рамках скрининга населения. Наибольший прирост - более 7% - зафиксирован в Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской и Жамбылской областях. Менее 7% прирост - в СКО, Алматинской, Павлодарской, Карагандинской областях, Алматы и Нур-Султане. Менее 5% - в ВКО, Кызылординской и Мангистауской областях.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 283 случая коронавирусной инфекции , прирост 4,6%, из которых 187 случаев выявлены в рамках активного скрининга. При этом в Шымкенте прирост заболеваемости составил 17,3%, в Атырауской области - 15,9%, в Туркестанской области - 9,5%.

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