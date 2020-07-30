Минздраву поручено до 5 августа опубликовать сантребования по вводимым объектам

Как сообщает пресс-служба главы правительства, в связи с продлением карантинного режима акиматам регионов поручено провести заблаговременную работу с субъектами бизнеса по возобновлению их деятельности после завершения карантинных мер.
Министерству здравоохранения до 5 августа поручено утвердить и опубликовать санитарные требования по вводимым объектам.
В целях повышения эффективности принимаемых мер Межведомственной комиссией утверждена зона ответственности государственных органов и должностных лиц за соблюдение санитарных требований на местах.
Акты обследования по возобновлению субъектов бизнеса будут лично приниматься руководством акиматов регионов, городов, районов, территориальными санитарными службами, представителями общественности и НПП "Атамекен".
Также была заслушана деятельность акимата Павлодарской области, где фиксируется наибольший уровень летальности от пневмонии, а также акимата Восточно-Казахстанской области в связи с приростом заболеваемости COVID-19.
Министерством внутренних дел было доложено о проведении 11 тыс. рейдов по стране, по итогам которых выявлено 4600 нарушений санитарного режима. Вице-премьером было поручено усилить работу в этом направлении акиматам Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.
По итогам совещания Тугжанов дал ряд других конкретных поручений.
Напомним, в целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства