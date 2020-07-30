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Минздраву поручено до 5 августа опубликовать сантребования по вводимым объектам

29.07.2020, 21:23 6238
Минздраву поручено до 5 августа опубликовать сантребования по вводимым объектам
Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - 29 июля на заседании Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были всесторонне рассмотрены поручение главы государства по продлению карантинных мер на две недели, эпидемиологическая ситуация в регионах, а также факты нарушения карантинного режима, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба главы правительства, в связи с продлением карантинного режима акиматам регионов поручено провести заблаговременную работу с субъектами бизнеса по возобновлению их деятельности после завершения карантинных мер.
 
Министерству здравоохранения до 5 августа поручено утвердить и опубликовать санитарные требования по вводимым объектам.
 
В целях повышения эффективности принимаемых мер Межведомственной комиссией утверждена зона ответственности государственных органов и должностных лиц за соблюдение санитарных требований на местах.
 
Акты обследования по возобновлению субъектов бизнеса будут лично приниматься руководством акиматов регионов, городов, районов, территориальными санитарными службами, представителями общественности и НПП "Атамекен".
 
Также была заслушана деятельность акимата Павлодарской области, где фиксируется наибольший уровень летальности от пневмонии, а также акимата Восточно-Казахстанской области в связи с приростом заболеваемости COVID-19.
 
Министерством внутренних дел было доложено о проведении 11 тыс. рейдов по стране, по итогам которых выявлено 4600 нарушений санитарного режима. Вице-премьером было поручено усилить работу в этом направлении акиматам Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.
 
По итогам совещания Тугжанов дал ряд других конкретных поручений.
 
Напомним, в целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением.
 

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