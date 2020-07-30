Минздраву поручено до 5 августа опубликовать сантребования по вводимым объектам

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - 29 июля на заседании Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова были всесторонне рассмотрены поручение главы государства по продлению карантинных мер на две недели, эпидемиологическая ситуация в регионах, а также факты нарушения карантинного режима, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, в связи с продлением карантинного режима акиматам регионов поручено провести заблаговременную работу с субъектами бизнеса по возобновлению их деятельности после завершения карантинных мер.

Министерству здравоохранения до 5 августа поручено утвердить и опубликовать санитарные требования по вводимым объектам.

В целях повышения эффективности принимаемых мер Межведомственной комиссией утверждена зона ответственности государственных органов и должностных лиц за соблюдение санитарных требований на местах.

Акты обследования по возобновлению субъектов бизнеса будут лично приниматься руководством акиматов регионов, городов, районов, территориальными санитарными службами, представителями общественности и НПП "Атамекен".

Также была заслушана деятельность акимата Павлодарской области, где фиксируется наибольший уровень летальности от пневмонии, а также акимата Восточно-Казахстанской области в связи с приростом заболеваемости COVID-19.

Министерством внутренних дел было доложено о проведении 11 тыс. рейдов по стране, по итогам которых выявлено 4600 нарушений санитарного режима. Вице-премьером было поручено усилить работу в этом направлении акиматам Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

По итогам совещания Тугжанов дал ряд других конкретных поручений.

Напомним , в целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением.

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