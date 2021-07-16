Мир находится в начале третьей волны COVID-19 - ВОЗ

АЛМАТЫ. 15 июля - Учитывая рост количества новых заражений коронавирусом в мире можно говорить о том, что планета находится в начале третьей волны заболеваемости COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, ситуацию ухудшает активное распространение штамма COVID-19 Дельта, который "подпитывается возросшим передвижением людей", пишет РИА Новости

Гебрейесус отметил, что некоторое время назад в результате вакцинации в Европе и Северной Америке было отмечено снижение заражений и смертей от коронавируса, но сейчас ситуация опять изменилась к худшему.

Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет", - отметил гендиректор ВОЗ, выступая в среду на открытии заседания чрезвычайного комитета по оценке ситуации с COVID-19 в мире.

ВОЗ намерена 15 июля предложить обновленные рекомендации для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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