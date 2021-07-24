Мир вступает в очень ответственную фазу борьбы с КВИ - вирусолог Алмаз Шарман

АЛМАТЫ. 23 ИЮЛЯ - Вакцинация является единственным способом вернуться к прежней жизни. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы рассказал президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман. Ученый объяснил, почему важно создать коллективный иммунитет, чтобы победить Дельта-штамм коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению вирусолога, члена Американской ассоциации здравоохранения Алмаза Шармана, весь мир вступает в очень ответственную фазу борьбы с коронавирусом, так как созданы высокоэффективные вакцины, которые реально помогают.

Шарман сообщил, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировано свыше 6 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, преодолен антирекорд. Тем временем в Казахстане на сегодняшний день только 16% населения вакцинировано обоими компонентами. Это очень мало и означает, что 85% населения не привито. Это благоприятная среда для распространения вируса и мутаций, чем эффективно пользуется Дельта-вариант коронавируса, который является чрезвычайно заразным.

По словам ученого, по заразности штамм Дельта превосходит на 50-60% все предыдущие варианты коронавируса.

Каждый зараженный человек может передать инфекцию 5-6 людям. В зоне риска невакцинированные граждане. Необходимо помнить, что нынешний вариант коронавируса является более заразным, но при этом в Казахстане низкий процент вакцинированных. Мы вступаем в очень опасную фазу пандемии - переломить ситуацию можно с помощью вакцинации", - сказал Алмаз Шарман.

По данным управления общественного здравоохранения, по состоянию на 22 июля в Алматы I компонентом вакцинирован 670 351 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 94 835 человек.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 308 прививочных бригад из 1260 человек.

Напомним, по состоянию на 23.59 22 июля в Казахстане подтверждено 516 117 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 996.

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