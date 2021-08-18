Младенец умер от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. 17 Августа - Руководитель управления общественного здравоохранения Алматы Нариман Табынбаев в ходе онлайн-брифинга 17 августа рассказал о том, как протекает коронавирус COVID-19 у детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Табынбаев напомнил, что Дельта-штамм коронавирусной инфекции, наиболее распространенный сейчас в Казахстане, представляет высокую опасность для детей. Число инфицированных несовершеннолетних с его появлением увеличилось в разы.

К сожалению, количество детей, заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане и, в частности, в Алматы, увеличивается. У нас на сегодняшний день 195 больных детей лежат в стационарах. А на дому - 2540", - сообщил Табынбаев.

Он уточнил, что на пике третьей волны заболевания коронавирусной инфекцией весной этого года в стационарах единовременно находилось не более 30-40 детей. Сейчас эта цифра выше в разы.

Пик у нас был неделю назад - в стационарах города находились 245 детей", - сказал Нариман Табынбаев.

По его словам, также в Алматы был зарегистрирован один смертельный случай в результате заражения младенца коронавирусной инфекцией.

К сожалению, у нас подтвержден один случай летального исхода у ребенка в возрасте одного месяца после того, как было доказано инфицирование. Этот случай, если я не ошибаюсь, был месяц назад. То есть этот штамм очень опасен и очень контагиозен. Сейчас в реанимации лежат двое детей", - уточнил глава УОЗ Алматы.

Все остальные несовершеннолетние, которые сейчас проходят лечение в стационарах, по словам Наримана Табынбаева, находятся в состоянии средней степени тяжести.





На фоне ухудшения эпидобстановки многие родители выступили за то, чтобы дать возможность детям продолжить возможность прохождения обучения онлайн, чтобы избежать массовых случаев заражения с началом учебного года.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?"









На сегодняшний день число поддерживающих возможность онлайн-обучения выросло до 70% опрошенных: из них 36% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 34% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".





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