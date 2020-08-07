Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - Две многопрофильные больницы Алматы возвращаются к стандартному режиму работы. Об этом рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев в эфире передачи Akimat Live на ТК "Алматы", передает Kazakhstan Today.

Для нас важно знать реальную картину, чтобы рассчитывать нагрузку на медорганизации. Для создания необходимого запаса лекарственных препаратов, расчета нагрузки на врачей и т.д. Чем точнее показатели, тем эффективнее борьба с КВИ", - сказал Сагинтаев.

В этой связи поэтапно возвращаются к стандартному режиму работы 2 многопрофильные больницы, это городские клинические больницы №4 и №7.

Вместе с тем в рамках подготовки к новой волне пандемии будет постепенно наращиваться мощность инфекционных стационаров первого эшелона для тяжелобольных на 1015 койко-мест. Также до конца августа будет введен новый госпиталь на 500 койко-мест. До середины сентября - еще один быстровозводимый инфекционный госпиталь на 300 койко-мест. До 1 октября на базе двух гостиниц за счет частных инвестиций будут созданы полноценные ковидные клиники мощностью 215 койко-мест.

По состоянию на 5 августа в Алматы зарегистрирован 12 641 случай COVID-19. За сутки выявлено 176 новых случаев. Всего выздоровело 7590 человек, это более 60%. За сутки выписаны 504 человека", - проинформировали в городском акимате.

Впервые за все это время наблюдается положительная тенденция, когда ежедневное число выздоровевших превышает количество госпитализированных в 3,3 раза.

Благодаря слаженной работе врачей на всех уровнях удалось стабилизировать состояние более ста пациентов и перевести их из реанимационного отделения в палаты.

Говоря о росте выявляемости носителей вируса, аким Алматы подчеркнул, что на сегодняшний день увеличена мощность лабораторий, проводящих данный вид исследования с 2,5 тыс. до 9,5 тыс. с перспективой увеличения исследований до 19,5 тыс. в день.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день проведено порядка 435 тыс. исследований . То есть прошли тестирование порядка 15-17% населения города. По показателю на 100 тыс. населения это соответствует уровню тестирования, проводимого в европейских странах.

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