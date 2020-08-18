Модель управления заболеваемостью и госпитализацией пациентов с COVID-19 представили в Алматы

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - В Алматы представили "Модель управления заболеваемостью и госпитализацией пациентов с COVID-19", разработанную для прогнозирования ситуации и управления системой госпитализации, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров, программа основывается на всех уровнях системы здравоохранения и предусматривает правильное распределение пациентов в стационары. Регулятором в этом процессе выступает скорая медицинская помощь, работники которой уже на вызове должны определять степень тяжести заболевания и направлять больных в поликлиники при легком течении болезни, а при сложном протекании инфекции - госпитализировать.

Сейчас в Алматы развернуто 6000 коек, в планах увеличить коечную мощность еще на 1000 койко-мест первого эшелона. При этом, согласно модели управления заболеваемостью, коллапс в системе здравоохранения может достигнуть при госпитализации 500 человек в сутки. А при заполняемости стационаров на 70% возникнет необходимость введения жестких ограничительных мер.

При 6000 койках перед нами стоит задача не допустить госпитализацию более 350 человек в сутки. Это очень важная, так называемая точка возврата, потому что если не предпринять своевременные меры при увеличении количества госпитализаций, то система может столкнуться с так называемым коллапсом. То есть уровень госпитализации может дойти до 500 в сутки, что крайне для нас не желательно. Это будет выглядеть в виде огромной нагрузки на наших коллег в стационарах, а резервы коечных мощностей, конечно же, не безграничны", - отметил Надыров.

Для контроля пропускной способности стационаров по модели управления заболеваемостью предполагается постоянный мониторинг оборота одной койки и занятости коечного фонда. При этом для оказания качественной медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией оборот койки должен держаться на уровне трех человек в месяц, сообщает РСК Алматы.

При заполнении стационаров на 70% мы вынуждены будем включать жесткие ограничительные меры, которые позволят нам снизить уровень госпитализации и работать в так называемой зоне комфорта. Этот тот самый уровень, когда имеется возможность проводить на стационарном уровне качественное лечение. Именно на этом уровне ограничительные меры имеют гибкий характер, что позволяет нашему бизнесу в принципе не закрываться в целом, а работать в условиях определенных ограничений. Что даст восстановить экономическую активность", - сказал Надыров.

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