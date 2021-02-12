Мониторинговая группа проверила соблюдение противоэпидемических мероприятий в аэропорту Алматы

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - В международном аэропорту Алматы проверили соблюдение санитарных норм и противоэпидемических мероприятий , передает Kazakhstan Today.

Руководитель республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Айгуль Соловьева и заместитель председателя РСМГ при Антикоррупционной службе РК Рафаэль Гасанов провели очередной мониторинг в Международном аэропорту Алматы на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

Мониторинговая группа проинспектировала соблюдение масочного режима и санитарных норм в общепитах на территории аэропорта. Также проверили наличие тепловизоров, мониторов и санитайзеров.

Мы отследили всю последовательность и алгоритм, который использует аэропорт Алматы. Что мы увидели? В первую очередь, когда заходим - видим монитор, который снимает, заходишь ли ты без маски и насколько ты соблюдаешь санитарные нормы", - отметила Айгуль Соловьева.

Она отметила, горожане должны проявлять больше ответственности и сознательности и проходить ПЦР-тестирование заблаговременно, до возвращения на территорию Казахстана.

В ходе инспектирования члены мониторинговой группы ознакомились с маршрутом передвижения прибывающих пассажиров международных авиарейсов.

Напомним, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, все прибывающие в Казахстан обязаны иметь при себе ПЦР-справку об отсутствии коронавируса , с даты выдачи которой прошло не более 3 суток. Прибывшие граждане РК при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, а иностранные граждане - депортируются.

Подобный мониторинг по городу Алматы мы проводим регулярно. Мы посетили аэропорт, осмотрели теми нововведения по недопущению распространению коронавирусной инфекции, которые внедрены совместно с руководством города, и ознакомились с ними", - отметил Рафаэль Гасанов.

В аэропорту мегаполиса реализован комплекс профилактических мер для обеспечения безопасности пассажиров и персонала. При входе в терминал проводится обязательное измерение температуры тела. Сотрудники аэропорта строго контролируют соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Установлены санитайзеры для обработки рук. Проводится усиленная дезинфекция помещений и перронных автобусов после каждого рейса. Кроме того, в местах возможного скопления людей имеется разметка для соблюдения социальной дистанции, кресла в зале ожидания помечены в шахматном порядке.





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