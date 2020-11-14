Мониторинговые группы Алматы за один день выявили 10 объектов с нарушениями

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается усиленный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, передает Kazakhstan Today.



За 13 ноября мониторинговыми группами в составе сотрудников районных акиматов, местной полицейской службы, представителей НПП "Атамекен" проведены проверки в 28 объектах по соблюдению карантинных мероприятий.



По итогам проверок нарушения выявлены на 10 объектах.



В Алмалинском районе мониторинговыми группами нарушения выявлены на двух объектах выявили нарушение режима работы после 22.00. Еще два объекта вели незаконную деятельность.



В Ауэзовском районе выявлено нарушение режима работы после 22.00.



Мониторинговыми группами Бостандыкского района выявлено функционирование фудкортов и батутов, а также нарушение режима работы после 22.00.



В отношении юридических лиц по выявленным нарушениям будут приняты меры согласно части 1 статьи 425 КоАП РК.



Напомним, в случае выявления фактов систематического и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил материалы будут переданы территориальным прокурорам для последующего привлечения правонарушителей по части 3 статьи 462 КоАП и возбуждения дела для передачи в суд.



Напомним, в Кокшетау наложили почти 400 штрафов за несоблюдение карантина. В городе работают 12 мобильных мониторинговых групп по разъяснению карантинно-ограничительных мер и обеспечению контроля за их соблюдением.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства