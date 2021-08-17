Система Orphus

Мониторинговые группы будут выявлять невакцинированных работников в сфере услуг

16.08.2021 7534
Мониторинговые группы будут выявлять невакцинированных работников в сфере услуг
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - 16 августа под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заслушав доклад главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова, вице-премьер отметил, что принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных - 47%, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Тем не менее Ералы Тугжанов отметил, что в ряде регионов ведется недостаточно активная работа по охвату вакцинацией населения: в Нур-Султане и Шымкенте, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях. 
 
Также было отмечено, что в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не организована вакцинация населения путем подворового обхода. 
 
В этой связи заместитель премьер-министра поручил принять меры по исправлению выявленных недостатков. 
 
Кроме того, государственным органам поручено: 
 
  • разработать План оперативных действий по противодействию COVID-19 на 2021-2022 годы. 
  • утвердить алгоритм действий мониторинговых групп по выявлению невакцинированных работников в сфере услуг.
 
По состоянию на 23.59 15 августа в Казахстане подтверждено 694 476 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая