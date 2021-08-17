Мониторинговые группы будут выявлять невакцинированных работников в сфере услуг

Фото: KAZAKHSTAN TODAY
Заслушав доклад главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова, вице-премьер отметил, что принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных - 47%, сообщает пресс-служба главы правительства.
Тем не менее Ералы Тугжанов отметил, что в ряде регионов ведется недостаточно активная работа по охвату вакцинацией населения: в Нур-Султане и Шымкенте, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.
Также было отмечено, что в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не организована вакцинация населения путем подворового обхода.
В этой связи заместитель премьер-министра поручил принять меры по исправлению выявленных недостатков.
Кроме того, государственным органам поручено:
- разработать План оперативных действий по противодействию COVID-19 на 2021-2022 годы.
- утвердить алгоритм действий мониторинговых групп по выявлению невакцинированных работников в сфере услуг.
По состоянию на 23.59 15 августа в Казахстане подтверждено 694 476 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства