Мониторинговые группы будут выявлять невакцинированных работников в сфере услуг

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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - 16 августа под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Заслушав доклад главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова, вице-премьер отметил, что принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных - 47%, сообщает пресс-служба главы правительства.

Тем не менее Ералы Тугжанов отметил, что в ряде регионов ведется недостаточно активная работа по охвату вакцинацией населения: в Нур-Султане и Шымкенте, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Также было отмечено, что в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не организована вакцинация населения путем подворового обхода.

В этой связи заместитель премьер-министра поручил принять меры по исправлению выявленных недостатков.

Кроме того, государственным органам поручено:

разработать План оперативных действий по противодействию COVID-19 на 2021-2022 годы.

утвердить алгоритм действий мониторинговых групп по выявлению невакцинированных работников в сфере услуг.

По состоянию на 23.59 15 августа в Казахстане подтверждено 694 476 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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