"Мозговой туман" выявили ученые у переболевших COVID-19

МОСКВА. 22 ЯНВАРЯ - Пациенты с COVID-19 могут испытывать "мозговой туман", подобные недуги способны проявляться до девяти месяцев, сообщили исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ученые уточнили, что при "мозговом тумане" возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. По словам специалистов, такие феномены могут быть связаны с тем, что коронавирусная инфекция влияет на спинномозговую жидкость человека, информирует iz.ru.
При этом исследователи в ходе экспериментов обнаружили у пациентов антитела и повышенный уровень белка в этой жидкости, отмечает издание Daily Mail. Доктор биологических наук Университета Пенсильвании Марк Чирильяно, в свою очередь, рассказал, что у каждого третьего человека есть такой комплекс симптомов, однако это говорит о нарушениях в организме.
Директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе также обратил внимание на то, что при коронавирусе больше всего страдает кратковременная память. По его словам, при таких симптомах становится сложнее выучить что-то новое, у человека в том числе снижается работоспособность.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявляла, что при инфицировании Омикроном потеря вкуса и обоняния наблюдается реже, чаще наблюдается боль и першение в горле, а также осиплость.
Как сообщалось ранее, в Казахстане за сутки зарегистрировано более 15 тыс. новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтвержден 1 132 329 случаев заболевания.