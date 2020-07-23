МСХ передаст Минздраву помещения ветлабораторий для проведения ПЦР-исследований на COVID-19

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства (МСХ) РК временно передаст Министерству здравоохранения помещения ветлабораторий для проведения ПЦР-исследований на COVID-19 в сельской местности, передает Kazakhstan Today.

Медицинские и ветеринарные лаборатории во всем мире имеют равнозначные статусы, поэтому международные организации в области ветеринарии и медицины, в том числе МЭБ, ФАО и ВОЗ, в период пандемии рекомендуют использовать потенциал ветлабораторий в борьбе с коронавирусной инфекцией. В этой связи для расширения мощностей ПЦР-тестирования Минздраву с 1 августа будет предоставлен доступ к специализированным помещениям в 24 ветеринарных модульных лабораториях, расположенных в 11 регионах Казахстана", - сообщили в пресс-службе МСХ.

Как отметили в МСХ, все передаваемые помещения расположены на вторых этажах лабораторий и соответствуют требованиям к работе со II-IV группами патогенности микроорганизмов: имеют отдельные входы, санитарные пропускники и боксы биологической безопасности. Это позволит ветлабораториям продолжить работу по основному профилю деятельности на первых этажах.

Кроме того, для проведения диагностических исследований в отдаленных сельских районах будет использована передвижная ветлаборатория.

Необходимо отметить, что вместе с помещениями и передвижной лабораторией передаются 26 комплектов ПЦР-оборудования. Также Министерством сельского хозяйства будут откомандированы 67 специалистов Республиканской ветлаборатории и Национального аграрного научно-образовательного центра, имеющих навыки диагностики особо опасных инфекций, общих для человека и животных.

Стоит отметить, что метод ПЦР-диагностики инфекционных болезней животных практически не отличается от ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Разница только в используемых тест-системах. Поэтому во многих ведущих странах мира используют потенциал ветеринарных лаборатории в борьбе с пандемией COVID-19.

Напомним: на заседании правительства РК 21 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что дефицит мощности ПЦР-тестирования в Казахстане составляет 8 тысяч исследований в сутки. Для выравнивания ситуации в регионах глава ведомства предложил использовать возможности лабораторий ветеринарной службы республики.

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