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МСХ передаст Минздраву помещения ветлабораторий для проведения ПЦР-исследований на COVID-19

22.07.2020, 12:43 6400
МСХ передаст Минздраву помещения ветлабораторий для проведения ПЦР-исследований на COVID-19
Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства (МСХ) РК временно передаст Министерству здравоохранения помещения ветлабораторий для проведения ПЦР-исследований на COVID-19 в сельской местности, передает Kazakhstan Today.
 

Медицинские и ветеринарные лаборатории во всем мире имеют равнозначные статусы, поэтому международные организации в области ветеринарии и медицины, в том числе МЭБ, ФАО и ВОЗ, в период пандемии рекомендуют использовать потенциал ветлабораторий в борьбе с коронавирусной инфекцией. В этой связи для расширения мощностей ПЦР-тестирования Минздраву с 1 августа будет предоставлен доступ к специализированным помещениям в 24 ветеринарных модульных лабораториях, расположенных в 11 регионах Казахстана", - сообщили в пресс-службе МСХ.

 
Как отметили в МСХ, все передаваемые помещения расположены на вторых этажах лабораторий и соответствуют требованиям к работе со II-IV группами патогенности микроорганизмов: имеют отдельные входы, санитарные пропускники и боксы биологической безопасности. Это позволит ветлабораториям продолжить работу по основному профилю деятельности на первых этажах.
 
Кроме того, для проведения диагностических исследований в отдаленных сельских районах будет использована передвижная ветлаборатория.
 
Необходимо отметить, что вместе с помещениями и передвижной лабораторией передаются 26 комплектов ПЦР-оборудования. Также Министерством сельского хозяйства будут откомандированы 67 специалистов Республиканской ветлаборатории и Национального аграрного научно-образовательного центра, имеющих навыки диагностики особо опасных инфекций, общих для человека и животных.
 
Стоит отметить, что метод ПЦР-диагностики инфекционных болезней животных практически не отличается от ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Разница только в используемых тест-системах. Поэтому во многих ведущих странах мира используют потенциал ветеринарных лаборатории в борьбе с пандемией COVID-19.
 
Напомним: на заседании правительства РК 21 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что дефицит мощности ПЦР-тестирования в Казахстане составляет 8 тысяч исследований в сутки. Для выравнивания ситуации в регионах глава ведомства предложил использовать возможности лабораторий ветеринарной службы республики.
 

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