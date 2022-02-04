Мутации продолжаются: выявлен новый подтип Омикрон-штамма

НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Новую разновидность Омикрона выявили на прошлой неделе. Симптомы нового подтипа Омикрон-штамма коронавируса BA.2 напоминают изначальный штамм, но есть несколько отличий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

BA.2 называют скрытым, или Стелс-омикроном, потому что даже в лабораторных условиях его трудно отличить от предшественника BA.1. Среди симптомов, характерных для новой мутации: высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо искажение обоняния или вкусовых ощущений. Эксперты отмечают, что более специфичные симптомы еще предстоит выявить. При обнаружении одного или нескольких признаков следует сделать тест на коронавирус и уйти на самоизоляцию, сообщает ВестиRU

Ученые отмечают, что коронавирус, как и любой другой вирус, продолжает мутировать, приспосабливаясь к изменениям, например, к попыткам человека от него защититься. Как рассказал кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий, Омикрон по сравнению с первоначальным уханьским штаммом имеет более 50 мутаций.

Как сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, Стелс-омикрон уже выявили в 44 регионах России, пишет Lenta.ru

Он отметил, что появление такой линии не является неожиданной с точки зрения эволюции вирусов. По его словам, первый в мире образец линии BA.2 обнаружили 17 ноября 2021 года в ЮАР, а на данный момент его зарегистрировали более чем в 50 странах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в России подвида омикрона BA.2. Подавляющее большинство случаев было зарегистрировано в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и в Башкирии.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) 21 января зарегистрировало новый подвид омикрона - BA.2. Согласно предварительным исследованиям, эта мутация коронавируса обладает еще большей скоростью распространения, чем изначальная линия.







