Мы вынуждены госпитализировать пациентов исключительно со средней и тяжелой степенью тяжести КВИ - глава УОЗ Алматы

Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров прокомментировал информацию о том, что скорая помощь не госпитализирует людей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

Ресурсы системы здравоохранения не безграничны. Этих ресурсов не хватает и в самых развитых странах, где уровень финансирования в десятки раз больше, чем в нашей стране. Идёт рост заболеваемости. В последние дни, ежедневно в клиники города поступают более 100 пациентов. Для понимания, средняя мощность клиники составляет 200-300 коек, соответственно для удовлетворения спроса нужно раз в три дня открывать инфекционный стационар, что, конечно же, невозможно", - написал глава УОЗ.

По его словам, на сегодняшний день в городе уже задействовано 10 клиник для лечения пациентов с коронавирусом, лечение получают более 1300 пациентов.

Действующие клиники невозможно перепрофилировать под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, потому что они спасают жизни от других патологий (инфаркт, инсульт, аппендициты и так далее). Ежедневно более 2500 экстренных случаев по городу. Вопрос не только в свободных койках, но и в наличии врачебных бригад, готовых работать с ковидными пациентами. Соответственно, к сожалению, мы вынуждены избирательно подходить и госпитализировать пациентов исключительно со средней и тяжелой степенью тяжести. Нагрузка на врачей ПМСП так же выросла в разы! И все это при том, что специфичного лечение данного вируса ещё нет", - написал Надыров.

Он призвал людей задуматься, прежде чем пренебрегать рекомендациями специалистов.

Видим, что многие откровенно игнорируют наши рекомендации. Многие до сих пор не верят, что есть реальные риски заболеть. Все это приводит к резкому росту заболевания. Так что государство слышит, вопрос в другом, слышит ли население государство и экспертов? Надеюсь, что разум победит. Всем здоровья", - резюмировал руководитель управления общественного здоровья Алматы.

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