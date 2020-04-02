На автодорогах Акмолинской области выставили 51 блокпост

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - 51 блокпост выставлен на автодорогах республиканского и областного значения в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today

На территории Акмолинской области в круглосуточном режиме функционирует 51 блокпост, 12 из которых установлены вокруг города Кокшетау, еще 8 - по периметру области и 31 блокпост - на территориях наиболее крупных регионов: города Степногорска, Атбасарского, Бурабайскго, Аккольского и Целиноградского районов. Службу здесь несут более 300 сотрудников полиции, а также представители санитарно-эпидемиологической службы и военные", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин отметил, что в первые дни работы блокпостов, одна из главных задач сотрудников полиции, это проведение разъяснительной и консультативной работы среди водителей и пассажиров транспортных средств об условиях введения карантинного режима и обязанностях граждан, в последующем каждый факт нарушения установленного режима, повлечет за собой административную или уголовную ответственность.

Полицейские просят граждан с пониманием относиться к временным ограничениям и неукоснительно соблюдать правила режима ЧП, выполнять требования сотрудников полиции и других служб, задействованных в борьбе и профилактике коронавирусной инфекции.

Напомним, С 19.00 31 марта в Акмолинской области введены в действие карантинные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Ограничение въезда и выезда автотранспорта, проверка и фильтрация граждан, заезжающих в периметр карантинной зоны, а главное - обеспечение "зеленого коридора" для беспрепятственного проезда автомашин, доставляющих продукты первой необходимости и медикаменты, - это основные задачи сотрудников полиции, заступающих на блокпосты.





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