На базе детской инфекционной больницы Алматы открыт модульный стационар для больных КВИ

Алматы. 5 октября. Kazakhstan Today - В Алматы в качестве филиала Городской детской инфекционной больницы открыт новый модульный стационар для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Модульный инфекционный стационар рассчитан на 300 коек. Всего в стационаре будут работать 320 медицинских сотрудников: более 70 врачей, 150 медсестер, остальные - младший и средний медицинский персонал", - сообщил главный врач Городской детской инфекционной больницы Ержан Сералин в ходе пресс-тура, организованного Региональной службой коммуникаций совместно с управлением общественного здоровья.

В стационаре имеется 8 палатных отделений, из них 2 блока с боксированными палатами и 6 блоков полубоксированных. Такой механизм маршрута разработан, чтобы не допустить заражения и исключить контакт с инфицированным. Всего в больнице развернуто: боксированных палат - 40 мест, палаты двухместные полубоксированные - 188 мест, палаты трехместных полубоксированные - 42 места, реанимационные койки - 30.

В стационаре применена система вентиляции и обеззараживания воздуха. На территории возведена кислородно-газификационная станция, которая обеспечивает подачу кислорода к каждой койке. Также в каждой реанимационной палате подведены консоли с выходом трех видов медицинских газов. Данная технология повышает качество лечения пациентов с КВИ и снижает риски, связанные с работой с кислородными баллонами на территории больницы.

В клинике реализован комплексный подход и здесь предусмотрено все необходимое для эффективного лечения пациентов с COVID-19. Приемно-диагностическое отделение оснащено высокотехнологическим оборудованием. В приемном отделении пациенты поступают через боксы, где проводится первичный осмотр и вся необходимая диагностика. В отделении лаборатории доступны все виды медицинских исследований (ОАК, ОАМ, биохимические исследования, а также ПЦР диагностика на COVID-19). При стационаре имеется собственная лаборатория, где будут проводиться все виды исследований, включая ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию.

На базе клиники также организовано отделение обеззараживания медицинских отходов. Следует отметить, что установленные станции по утилизации позволяют переводить эпидемиологически опасные медицинские отходы классов Б и В в неопасные отходы класса А (бытовой мусор). Все медотходы проходят стерилизацию при 132 градусах по Цельсию. Уникальность внедряемой системы стерилизации заключается в ее безопасности для персонала и посетителей клиники и для окружающей среды. Данная технология также позволит клинике обеззараживать личные вещи поступающих инфицированных пациентов или одежду персонала клиники, контактировавшего с инфицированными пациентами.

Для соблюдения биобезопасности канализационные стоки стационара подвергаются очистке и обеззараживанию. Это гарантирует безопасную деятельность стационара для всего города.

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