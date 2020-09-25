На борьбу с коронавирусом и пневмонией в Алматы направлено 22,9 млрд тенге

Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - На данный момент со стороны фонда на оплату мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией предусмотрено более 159 млрд тенге. По городу Алматы выделено 22,9 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии казахстанцы получают бесплатно вне зависимости от статуса застрахованности. Фондом предусмотрено финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией в размере свыше 159 млрд тенге", - сообщили в филиале Фонда медицинского страхования по городу Алматы.

По данным филиала фонда, внесены изменения в пакеты гарантированного объема бесплатной медпомощи и обязательного социального медицинского страхования, которые связаны с лечением коронавирусной инфекции. В рамках этих пакетов также предусмотрены услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в случаях с подозрением на него. Они будут оказываться всем казахстанцам, вне зависимости от статуса застрахованности. Эти изменения позволят сохранить принцип доступности медицинской помощи особенно в осенний период вспышки инфекционных заболеваний.

Всего на надбавки медработникам за период с марта по август выплачено 11,6 млрд тенге, на медицинские услуги выплачено 4,1 млрд тенге, ПЦР - 471 млн тенге.





С марта по август этого года надбавки, связанные с коронавирусной инфекцией получили свыше 33,8 тыс. человек.





Сумма на выплату надбавок работникам организаций, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, в рамках борьбы с COVID-19 по городу Алматы составляет 11,6 млрд тенге, в том числе по группам риска:

- 1 группа риска - 5 млрд 811,4 млн тенге (9729 человек);

- 2 группа риска - 4 млрд 413,9 млн тенге (14 535 человек);

- 3 группа риска - 1 млрд 421,8 млн тенге (9 623 человек).

В ведомстве напомнили, что с начала пандемии коронавируса в Казахстане ФСМС направил на выплату надбавок к зарплате медицинских работников более 73 миллиарда тенге.

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