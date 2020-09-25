Система Orphus

На борьбу с коронавирусом и пневмонией в Алматы направлено 22,9 млрд тенге

24.09.2020 11044
Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - На данный момент со стороны фонда на оплату мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией предусмотрено более 159 млрд тенге. По городу Алматы выделено 22,9 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.        
 

Медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии казахстанцы получают бесплатно вне зависимости от статуса застрахованности. Фондом предусмотрено финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией в размере свыше 159 млрд тенге", - сообщили в филиале Фонда медицинского страхования по городу Алматы.

 
По данным филиала фонда, внесены изменения в пакеты гарантированного объема бесплатной медпомощи и обязательного социального медицинского страхования, которые связаны с лечением коронавирусной инфекции. В рамках этих пакетов также предусмотрены услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в случаях с подозрением на него. Они будут оказываться всем казахстанцам, вне зависимости от статуса застрахованности. Эти изменения позволят сохранить принцип доступности медицинской помощи особенно в осенний период вспышки инфекционных заболеваний. 
 
Всего на надбавки медработникам за период с марта по август выплачено 11,6 млрд тенге, на медицинские услуги выплачено 4,1 млрд тенге, ПЦР - 471 млн тенге.         

С марта по август этого года надбавки, связанные с коронавирусной инфекцией получили свыше 33,8 тыс. человек. 

Сумма на выплату надбавок работникам организаций, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, в рамках борьбы с COVID-19 по городу Алматы составляет 11,6 млрд тенге, в том числе по группам риска:
 
- 1 группа риска - 5 млрд 811,4 млн тенге (9729 человек);
 
- 2 группа риска - 4 млрд 413,9 млн тенге (14 535 человек);
 
- 3 группа риска - 1 млрд 421,8 млн тенге (9 623 человек).
 
В ведомстве напомнили, что с начала пандемии коронавируса в Казахстане ФСМС направил на выплату надбавок к зарплате медицинских работников более 73 миллиарда тенге. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая