На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Алматы усилят контроль за соблюдением карантинных мер

Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с главным государственным санитарным врачом города, руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Жандарбеком Бекшиным провел онлайн-совещание с участием руководителей управлений общественного здоровья, предпринимательства и инвестиций, городской мобильности, туризма и акиматов районов города, передает Kazakhstan Today.

В совещании также приняли участие представители департамента полиции, алматинского отделения государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте, Международного аэропорта Алматы, Палаты предпринимателей "Атамекен".

На совещании обсудили вопросы текущей работы по контролю за соблюдением карантинных мер в городе с учетом проведенного анализа деятельности мониторинговых групп и осложнения эпидемиологической ситуации.

Бабакумаров акцентировал внимание на недоработки в области оперативного выявления и пресечения фактов нарушения карантинных мер. Заслушано руководство Алатауского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского районов. В Бостандыкском и Медеуском районах на фоне роста заражений поручено увеличить количество мониторинговых групп.

Всего с 1 марта мониторинговыми группами проверено около 800 объектов, в 67 из них были выявлены нарушения карантинных мер. По факту выявленных нарушений составлено более 100 административных протоколов на юридические и физические лица на сумму более 8,2 млн тенге. За систематическое нарушение карантинных мер передано в суд 9 материалов (лаунж-бар "Мята", бар "Мята", караоке-клуба "Поем", кафе "Лейла", лото-клуб ИП ТОПАЗ, игровой клуб Avangard, бар Bacha, ресторан (банкетный зал) Baqsarai, ИП Зияева).

Согласно данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, коэффициент R (репрезентативность заражения) - свыше 1 и показатель заболеваемости за последние 7 дней составил 47,5 на 100 тысяч населения. 23% новых случаев приходятся на ТРЦ и торговые дома, 22% - на общественный транспорт.

Отдельное внимание было уделено контролю за соблюдением санитарных норм на территории Международного аэропорта города Алматы. 6 марта 517 человек, прибывших международными рейсами, были без справок о проведенном ПЦР-тестировании; в ночь с 8 на 9 марта прибыли более 200 пассажиров без справок.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров дал ряд конкретных поручений по усилению работы, в особенности в отношении злостных нарушителей.

Субъектам предпринимательства в период пандемии для безопасности посетителей и персонала необходимо обеспечить соблюдение эпидемиологических требований - это термометрия, социальная дистанция и масочный режим, сменяемость средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), наличие санитайзеров и запаса дезинфицирующих средств, вентиляция и проветривание помещений. Нарушение вышеуказанных требований приводит к заболеваемости среди работников организации и приостановлению работы предприятий.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города проявить ответственность: строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию в 1,5-2 метра и по возможности воздержаться от посещения мест скопления людей и заведений, чья деятельность находится под запретом ввиду высокого риска заражения COVID-19.

Напомним, с 8 по 11 марта в Алматы на Шымбулаке впервые проходит чемпионат мира по фристайлу , включающий в себя могул и акробатику. Международная федерация лыжного спорта (FIS) направила письмо в адрес Национальной лыжной ассоциации РК с предложением о проведении чемпионата мира по фристайлу в дисциплинах могул и лыжная акробатика на территории Республики Казахстан, в Алматы, на горном курорте "Шымбулак", в дополнение к запланированным финальным этапам Кубка мира (13-14 марта). Отмечается, что Казахстан принял предложение в сжатые сроки, так как канадский Калгари не смог принять мировое первенство в этом году.

Нашей главной задачей, помимо организации мирового первенства на высоком уровне, станет обеспечение мер безопасности как для участников турнира, так и для жителей города. Мы изучаем опыт других стран, учитываем безопасную логистику, медицинское сопровождение и ограничения передвижения спортсменов. Могу заверить, что все меры безопасности будут соблюдены на самом высоком уровне", - отметил президент Национальной лыжной ассоциации РК Диас Сулейменов.

Между тем, во многих старанах Европы ужесточены меры эпидемиологического контроля в связи с глобальным распространением коронавируса. Эти страны закрыли въезд для спортсменов и граждан других стран чтобы препятсвовать распространению заболевания. Тем не менее, город Алматы принял чемпионат мира по фристайлу. На моент принятия решения о проведении сопртивных состязаний город находился в "зеленой" зоне по распространению КВИ.

Отметим, что на сегодняшний день миру известно сразу о нескольких штамах COVID-19: британском, южноафриканском, бразильском и других. Принимая у себя международный чемпионат, город подвергает себя риску ввоза новых штаммов коронавируса и роста заболеваемости среди населения.

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