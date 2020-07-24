На Капшагае до окончания карантина приостанавливается деятельность зон отдыха

Капшагай. 23 июля. Kazakhstan Today - Принято постановление и.о. главного государственного санитарного врача города Капшагая Ларисы Ролдугиной от 22 июля 2020 года №214 "Об усилении карантинных мер на территории города Капшагая", передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению, приостанавливается деятельность объектов санаторно-курортного назначения, домов отдыха, зон отдыха с 25 июля 2020 года до 2 августа 2020 года.

Установить мобильные посты при въезде на территорию расположения баз отдыха, пляжей Северного побережья Капшагайского водохранилища, Северного побережья Капшагайского водохранилища - "Алматы-демалыс", городского пляжа, в составе сотрудников полиции и представителей акимата города Капшагая, до периода возобновления деятельности объектов санаторно-курортного назначения, домов отдыха, зон отдыха на побережье, пляжей", - отмечается в постановлении.

Продолжить карантин с усилением карантинных мер на территории города Капшагая. Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции "COVID-19", - говорится в документе.

Поручено обеспечить приостановление деятельности 25-26 июля 2020 года всех объектов за исключением объектов, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности города: коммунальных служб и инфраструктуры города (электроэнергетические компании, водоснабжения/теплоснабжения, противопожарная и аварийно-спасательные службы, услуги в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники, уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе по обслуживанию лифтов), уборка улиц и помещений, сбор, обработка и утилизация мусора и отходов, дезинфекционные службы, организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения; промышленных, производственных предприятий, строительных компаний (застройщиков), строительных работ на открытом воздухе с организацией усиленного санитарно-дезинфекционного режима; медицинских организаций (центров), вне зависимости от форм собственности, с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима; ветеринарных служб, в том числе ветеринарные и животноводческие службы; всех видов лабораторий; продуктовых супермаркетов и магазинов, в том числе внутри торгово-развлекательных центров; аптек, в том числе ветеринарных; СМИ; организаций и работников, задействованных в проведении сельскохозяйственных работ, сельского и рыбного хозяйства, животноводства; автозаправочных и автогазозаправочных станций с обычным графиком работы и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; торгово-логистических центров, складов, лиц и организаций, обеспечивающих их работу; объектов ритуальных услуг, кладбища; государственных, правоохранительных и других специализированных органов и их подведомственных организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование государственного управления; услуг по обслуживанию дорог и мостов, в том числе железнодорожных путей.

Межведомственная комиссия города Капшагая, главный государственный санитарный врач города вправе принимать иные ужесточающие меры в зависимости от эпидемиологической обстановки и прироста заболеваемости COVID-19 на территории города Капшагая.

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