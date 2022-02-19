На Карагандинском фармкомплексе начнут выпускать вакцину "Спутник Лайт" в ближайшее время

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НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории Казахстана от 7 февраля 2022 года внесены изменения в "Порядок пересечения государственной границы РК на период карантинных ограничений с 11 мая 2020 года", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно внесенным изменениям исключено требование о получении разрешения МВК при въезде в Казахстан авиасообщением иностранным гражданам из числа стран с безвизовым режимом, а также гражданам государств, с которыми по решению правительства РК возобновлено прямое воздушное сообщение, сообщает пресс-служба МИД РК

На сегодняшний день Казахстаном на основании двусторонних соглашений установлен безвизовый режим с 19 государствами. Кроме того, с 1 января 2022 года восстановлено действие 30-дневного безвизового режима для въезда в Казахстан иностранным гражданам из 54 стран.

Таким образом, на данный момент граждане 73 государств мира имеют право посещать Казахстан без оформления виз и получения разрешений МВК через международные аэропорты страны.

В МИД напомнили, что эти облегчения въезда и транзитного проезда касаются лиц, прибывающих в Казахстан только воздушным сообщением. В остальных же случаях, по-прежнему требуется разрешение МВК.

При этом во всех случаях обязательно соблюдение карантинных ограничений и визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями Республики Казахстан.

Кроме того, разрешен выезд граждан РК в иностранные государства через международные аэропорты Казахстана, а также сокращено ограничение срока по кратности пересечения границ с 30 дней до 15 дней.