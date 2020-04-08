На карантин закрыты один район и шесть населенных пунктов Туркестанской области

Туркестан. 7 апреля. Kazakhstan Today - В соответствии с указом о введении ограничительных мер в Туркестанской области, необходимые мероприятия введены в одном районе региона, шести населенных пунктах, двух медицинских учреждениях и трех жилых домах, передает Kazakhstan Today.

Это Жетысайский район и шесть населенных пунктов. В Ордабасинском районе - поселки Бадам и Дербес, в Сарыагашском районе - село Енкес, в Сайрамском районе - населенные пункты Косбулак и Ханкорган, в Арысском районе - город-село Наурыз. На карантин сейчас помещены наблюдательный центр Жетысайского района, инфекционная больница Жетысайской районной центральной больницы, инфекционная больница Ленгерской городской больницы", - сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

Так же в карантинном режиме находятся сёла Жана аул и Абдыхалык (улица Акберена, дом №41), город Жетысай (улица А. Байтурсынова, №67 / 3, улица Ерубаева №5/3) и поселок (станция) Атакент в Махтааральском районе - улицы Н. Торекулова - А. Пушкина, Н. Торекулова - Желтоксан, Г. Муратбаева - Пушкина.

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