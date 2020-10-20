На коже коронавирус выживает в 5 раз дольше, чем грипп - ученые

Токио. 19 октября. Kazakhstan Today - В ходе исследования японские ученые выяснили, что коронавирус сохраняет свою активность на коже в течение 9 часов. Это подтверждает необходимость частого мытья рук для борьбы с пандемией Covid-19. Для сравнения: возбудитель заболевания, которое вызывает грипп, выживает на коже примерно 1,8 часа, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Le Figaro , девятичасовая выживаемость SARS-CoV-2 (штамм вируса, вызывающего заболевание Covid-19) на коже человека может увеличить риск передачи инфекции контактным путем по сравнению с IAV (вирус гриппа A или грипп типа A), что ускоряет распространение пандемии.

Исследователи проверили образцы кожи, взятые при вскрытии, примерно через день после смерти. И коронавирус, и вирус гриппа инактивируются в течение 15 секунд при нанесении этанола, используемого в дезинфицирующих средствах для рук.





В Казахстане с 13 марта по 19 октября зарегистрировано 1796 летальных случаев от коронавируса. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2682 человека, среди которых 125 детей. В стационарах находятся 2055 пациентов, на амбулаторном уровне - 627. 81 человек находится в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии крайней степени тяжести, 12 - на аппаратах ИВЛ. По состоянию на 23.59 18 октября в Казахстане выявлены 109 508 заболевших коронавирусом. За сутки в РК зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной пневмонией. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 35 965, летальных случаев - 382, выздоровевших - 28 223 человек.

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