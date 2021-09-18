На Кубе стартовала вакцинация от КВИ детей от двух лет

ГАВАНА. 17 СЕНТЯБРЯ - На Кубе стартовала кампания иммунизации детей от двух до 18 лет. Об этом сообщает издание "The Chronicle" со ссылкой на главу кубинского Минздрава Хосе Анхеля Портал Миранды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Детей и подростков будут прививать двумя дозами местной вакцины Soberana 02 и одной дозой Soberana Plus. Это решение названо экстренным, причиной его принятия стал рост числа случаев заболевания и смертей среди детей.

Ранее представители биомедицинского холдинга BioCubaFarma провели встречу с представителем ВОЗ и обсудили возможность признания кубинских вакцин от коронавируса.

Напомним, Куба начала массовое производство вакцины от коронавируса для детей. Препарат показал хорошие результаты во время испытаний. По последней информации, первую дозу вакцины на Кубе получило 65% населения. Почти сорок процентов кубинцев полностью привиты. В планах правительства довести этот показатель до 90% уже в ноябре.

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