На неделю будут изолировать казахстанцев, прибывших на родину без ПЦР-обследования

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов рассказал, что ожидает казахстанцев, прибывших на родину без результатов ПЦР-обследования на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

По словам главного санврача страны, прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории РК, при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 7 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки", - пояснил Киясов.

Он также отметил, что прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар.





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