На сегодняшний день в Казахстане развернуто более 33 тыс. провизорных и инфекционных коек

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - На 2 июля в Казахстане развернуто 33 933 инфекционных и провизорных коек, передает Kazakhstan Today.

На 2 июля 2020 года общее количество инфекционных и провизорных коек у нас по республике 33 933, из них инфекционных - 14 006, провизорных - 19 927", - проинформировал министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

По его словам, в настоящее время все регионы масштабно разворачивают дополнительные койки, согласно поручению главы государства.

Их количество будет увеличено на 50%", - сказал Цой.

Он отметил, что практически во всех регионах за эту неделю было развернуто от 200 до 1 тыс. коек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства