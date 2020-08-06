На случай второй волны COVID-19 в РК формируется двухмесячный запас лекарств на сумму 24 млрд тенге

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил логистический хаб "СК-Фармация" в Нур-Султане, где ознакомился с наличием лекарств для лечения COVID-19 и принимаемыми мерами по обеспечению учреждений здравоохранения РК медицинскими препаратами, сообщила пресс-служба премьер-министра, передает Kazakhstan Today.

Министр здравоохранения Алексей Цой и председатель правления "СК-Фармация" Ерхат Искалиев доложили, что для обеспечения больниц и провизорных центров поставляется 91 наименование лекарственных препаратов. За прошедший месяц по регионам распределены медицинские препараты на 8,7 млрд тенге. В ускоренном порядке проведен закуп дополнительных лекарств для обеспечения потребностей больниц, расширен перечень лекарств, которые пациенты смогут получать бесплатно на амбулаторном уровне (включены парацетамол, ибупрофен, ривароксабан, дабигатран и апиксабан).

На случай второй волны COVID-19 в компании формируется двухмесячный запас лекарств на сумму 24 млрд тенге, а также прорабатывается вопрос по снабжению частных аптек на период карантина 19 дефицитными препаратами, которые рынок не может покрыть самостоятельно. "СК-Фармация" будет доставлять указанные лекарственные средства до так называемой "последней мили" - до каждой аптеки в городах и сельских населенных пунктах.

Главе правительства доложили о мерах по улучшению логистики компании: увеличено количество плановых рейсов в 1,7 раза, сокращены сроки отгрузки от 2 недель до 1 недели, распределение товара с хабов в регионы проводится по принципу Cross-docking, а работа складов переведена в режим 24/7.

Премьер-министр поручил взять на особый контроль отгрузку лекарств в регионы, обеспечить наличие всех необходимых медицинских препаратов для лечения COVID-19 в осенне-зимний период, оперативно реагировать на случай роста потребности в лекарствах, а также обеспечить выполнение поручения по наполнению розничного сектора дефицитными препаратами.

Особое внимание обращено на необходимость принятия системных мер по поддержке отечественных производителей медицинских изделий и лекарственных препаратов.

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