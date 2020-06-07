На станциях Макат и Кульсары ограничили посадку пассажиров

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - На станциях Макат и Кульсары временно ограничили посадку и высадку пассажиров, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с решением главного государственного санитарного врача Макатского и Жылыойского районов, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно запрещена посадка/высадка пассажиров на станциях Макат и Кульсары на пассажирские поезда", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

По информации компании, на станции Макат с 00.00 4 июня до 07.00 11 июня ограничения введены на поезда: №37/38 Мангистау - Нур-Султан - Нурлы жол и №309/310 Мангистау - Актобе. С 00.00 10 июня по 07.00 11 июня - №313/314 Атырау - Мангистау, №692/691 Актобе - Атырау.

По станции Кульсары: с 00.00 4 июня по 07.00 18 июня - №37/38 Мангистау - Нур-Султан - Нурлы жол, №309/310 Мангистау - Актобе. С 00.00 10 июня по 07.00 18 июня - №313/34 Атырау - Мангистау. Беспересадочные вагоны Алматы-2 - Кульсары в составе пассажирских поездов №77/78 Алматы-2 - Мангистау, №313/314 Атырау - Мангистау.

Посадка/высадка пассажиров на станциях Макат и Кульсары разрешена пассажирам только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии или письма-приглашения медицинского учреждения", - отметили в пресс-службе.

Пассажиры, ранее оформившие проездные билеты до/от станций Макат и Кульсары, могут оформить возврат проездных документов и получить разницу за непроследованное расстояние или при возврате железнодорожных билетов получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

В связи с коронавирусной пандемией Национальный перевозчик просит пассажиров соблюдать меры карантинного режима и иметь при себе средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики).

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