Система Orphus

На Тенгизе коронавирусом заразились 90 вахтовиков

13.05.2020, 12:15 10882
На Тенгизе коронавирусом заразились 90 вахтовиков
Атырау. 13 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 еще 92 случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.
 
Таким образом, число заболевших COVID-19 в регионе достигло 432 человек, сообщает "Ак Жайык".
 
По информации оперативного штаба Атырауской области, 90 заболевших - сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении - 83 мужчины и 7 женщин.
 
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
 

Еще два случая заражения COVID-19 зарегистрировано в городе Атырау, это лица из группы риска - 52-летняя женщина и 27-летний мужчина. Круг их контактных лиц устанавливается, очаги заражения выявляются и дезинфицируются", - сообщили в оперативном штабе.

 
Таким образом, по данным на 13 мая, в Атырауской области выявлено 432 случая заражения COVID-19, из них 359 - случаи на Тенгизе.
 
Напомним, всего в Казахстане зарегистрировано 5417 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая