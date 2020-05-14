На Тенгизе коронавирусом заразились 90 вахтовиков

Атырау. 13 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 еще 92 случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

Таким образом, число заболевших COVID-19 в регионе достигло 432 человек, сообщает " Ак Жайык ".

По информации оперативного штаба Атырауской области, 90 заболевших - сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении - 83 мужчины и 7 женщин.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Еще два случая заражения COVID-19 зарегистрировано в городе Атырау, это лица из группы риска - 52-летняя женщина и 27-летний мужчина. Круг их контактных лиц устанавливается, очаги заражения выявляются и дезинфицируются", - сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, по данным на 13 мая, в Атырауской области выявлено 432 случая заражения COVID-19, из них 359 - случаи на Тенгизе.

Напомним, всего в Казахстане зарегистрировано 5417 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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