На территории Алматы 24 очага коронавирусной инфекции

Фото: Эльдар Увайсов

Алматы. 30 марта. Kazakhstan Today - На территории Алматы выявлено 24 очага коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По данным департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, по состоянию на 12.00 30 марта на территории Алматы - 24 зоны очага коронавирусной инфекции.

В Ауэзовском районе - 4 очага заражения расположены по адресам: микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313; микрорайон 6, 35; микрорайон 1, 28.

В Алатауском районе - 5 очагов заражения расположены по адресам: микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234; микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек Батыра, 121.

В Алмалинском районе - 3 очага по адресам: улица Желтоксан, 125; улица Жарокова, 16; улица Жарокова, 7.

В Медеуском районе - 4 очага по адресам: улица Гоголя, 75; улица Кунаева, 62; микрорайон Самал - 3, 25; Достык, 111/2.

В Жетысуском районе - 3 очага: по улице Волочаевская, 51; улица Помяловского, 25; микрорайон Кулагер, 45.

В Турксибском районе зарегистрировано 2 очага по следующим адресам: микрорайон Жулдыз, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13.

В Бостандыкском районе - 2 очага по адресам: улица Тургут-Озала, 242; улица Навои, 328.

В Наурызбайском районе - 1 очаг по адресу: улица Береке 1/97.

Ранее в связи с окончанием инкубационного периода были сняты ограничительные меры с 7 зон очага COVID-2019.





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